Киберпутеводитель с городскими легендами появился у Петрозаводска

Глава столицы Карелии Владимир Любарский поделился впечатлениями о киберпутеводителе «Петрозаводск. Это моя земля».

В соцсетях глава города рассказал о презентации сборника городских легенд «Петрозаводск. Это моя земля», пять историй из которого легли в основу маршрутов с дополненной реальностью. Презентация сборника прошла в «в домашней атмосфере» в Национальной библиотеке.

«Не хочу выделять ни один из рассказов – они все по-своему самобытны, пронизаны теплой и любовью к городу. Но не могу не отметить превосходную работу иллюстратора Елены Прасовой – в ее рисунках узнаваемые места приобрели необычные детали из авторских историй, которые хочется рассматривать и разгадывать. Благодарю команду CreatePtz за творческий подход, за задор и свежие идеи, ну и конечно за безграничную любовь к Петрозаводску», – отметил Любарский.

«Петрозаводск. Это моя земля» – это сборник из более чем двух десятков рассказов, которые раскрывают город с неожиданных ракурсов. Пять рассказов, которые используют для создания городских маршрутов с технологией дополненной реальности, выбрали читатели на открытом голосовании в сети.

Познакомиться со сборником можно в Национальной библиотеке и онлайн по ссылке.