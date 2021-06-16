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Любарский пообещал навести порядок в заброшенном здании детского клуба в Петрозаводске

Новости. Общество
09:32, 17 Июня 2021
фото: youtube.com / Ника Плюс - Интернет-СМИ - Петрозаводск / скриншот видео

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский заявил о планах реконструкции заброшенного здания детского клуба «Алые паруса», превратившегося в притон для маргиналов.

Владимир Любарский подписал постановление о передаче неэксплуатируемого здания на Боровой, 7а в хозяйственное ведение МУП «Агентство городского развития». Глава города пояснил, что заброшенный объект должен быть в дальнейшем реконструирован.

«Директор муниципального предприятия Дмитрий Романов пообещал в ближайшее время ограничить доступ на объект посторонних и начать реконструкцию за счет собственных средств Агентства. После восстановления будем решать судьбу здания предметно», — сообщил Любарский в соцсети. 

Здание на улице Боровой находится в заброшенном состоянии. Об этом ранее подготовила материал съемочная группа «Ники-плюс». Они сообщили, что прежде в помещении располагался детский клуб «Алые паруса». Затем здание было заброшено и превратилось в притон маргиналов.

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Комментарии

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кир
2021-06-17 12:24:23
Не первый раз пишите. Никакой новизны, - сказал щепетильный кот.
Гость
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