Любарский считает, то обновление Петросовета позволит начать «с чистого листа»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал оценку первому заседанию нового депутатского корпуса Петросовета.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«На мой взгляд, первая сессия городского Совета 29 созыва прошла в деловом ключе. Да, споры, конечно, были — какой же городской совет обходится без дискуссий — но велись они корректно. Было видно, что депутаты стараются слышать друг друга. Надеюсь, что поиски взаимодействия между различными политическими силами продолжатся и в дальнейшем», — написал мэр города.

Он назвал главную цель работы депутатов.

«Я убежден, что все проблемы, которыми нам с вами предстоит заниматься, не имеют какой-то партийной принадлежности. Ни дороги, ни мусор, ни вопросы образования, ни горячее питание школьников не делятся на вопросы „Единой России“, КПРФ, „Справедливой России“ или какой-то иной партии. Мы должны уметь преодолевать наши противоречия, ради решения общих задач. А главная цель у нас одна — процветание Петрозаводска. Выборы дали нам возможность, начать наше взаимодействие с чистого листа, чтобы развивать наш город так, как того хотят его жители», — считает Любарский.