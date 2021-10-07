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Любарский считает, то обновление Петросовета позволит начать «с чистого листа»

Новости. Политика
16:53, 07 Октября 2021
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал оценку первому заседанию нового депутатского корпуса Петросовета.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«На мой взгляд, первая сессия городского Совета 29 созыва прошла в деловом ключе. Да, споры, конечно, были — какой же городской совет обходится без дискуссий — но велись они корректно. Было видно, что депутаты стараются слышать друг друга. Надеюсь, что поиски взаимодействия между различными политическими силами продолжатся и в дальнейшем», — написал мэр города.

Он назвал главную цель работы депутатов.

«Я убежден, что все проблемы, которыми нам с вами предстоит заниматься, не имеют какой-то партийной принадлежности. Ни дороги, ни мусор, ни вопросы образования, ни горячее питание школьников не делятся на вопросы „Единой России“, КПРФ, „Справедливой России“ или какой-то иной партии. Мы должны уметь преодолевать наши противоречия, ради решения общих задач. А главная цель у нас одна — процветание Петрозаводска. Выборы дали нам возможность, начать наше взаимодействие с чистого листа, чтобы развивать наш город так, как того хотят его жители»,  — считает Любарский.

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