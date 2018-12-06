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Новости. Общество
20:20, 06 Декабря 2018
фото: globallookpress.com

Любовник избил Ксению Собчак

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Об этом телеведущая рассказала в прямом эфире, где эксперты обсуждали проблему гендерного насилия.

В социальной сети "Одноклассники" прошел специальный прямой эфир, в котором эксперты обсудили проблему гендерного насилия. Одно из самых ярких выступлений было у Ксении Собчак, пишут "Дни.ру". 

"Я столкнулась с этим на Западе. Отдыхала со своим молодым человеком, в машине у нас возникла ссора, он начал меня бить. Я побежала и стала стучаться к какой-то женщине. Не вызывала полицию, полиция приехала сама. И там нет такого, что можно отозвать дело. Все, есть свидетели. Нет хода назад. Очень важно, когда ты чувствуешь, что это не просто твой личный конфликт, что это выносится на уровень государства", – рассказала Собчак.

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Комментарии

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sufiyar
2018-12-06 20:27:00
чеканушка, ей замуж за Венгржановского надо было выходить, достойная пара была бы. Как туда Виторган вляпался...
Хрен с горы
2018-12-06 20:26:10
Лучше бы как глюкоза,писАли в СМИ вчера , прошла бы курсы орального секса и всё хорошо было бы....да и чего сравниваться с цивилизованными странами? Здесь всё по понятиям и за деньги можно договориться со всеми....
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