Любовник избил Ксению Собчак

Об этом телеведущая рассказала в прямом эфире, где эксперты обсуждали проблему гендерного насилия.

В социальной сети "Одноклассники" прошел специальный прямой эфир, в котором эксперты обсудили проблему гендерного насилия. Одно из самых ярких выступлений было у Ксении Собчак, пишут "Дни.ру".

"Я столкнулась с этим на Западе. Отдыхала со своим молодым человеком, в машине у нас возникла ссора, он начал меня бить. Я побежала и стала стучаться к какой-то женщине. Не вызывала полицию, полиция приехала сама. И там нет такого, что можно отозвать дело. Все, есть свидетели. Нет хода назад. Очень важно, когда ты чувствуешь, что это не просто твой личный конфликт, что это выносится на уровень государства", – рассказала Собчак.