Любовник избил Ксению Собчак

Новости по теме
Загрузка...
Об этом телеведущая рассказала в прямом эфире, где эксперты обсуждали проблему гендерного насилия.
В социальной сети "Одноклассники" прошел специальный прямой эфир, в котором эксперты обсудили проблему гендерного насилия. Одно из самых ярких выступлений было у Ксении Собчак, пишут "Дни.ру".
"Я столкнулась с этим на Западе. Отдыхала со своим молодым человеком, в машине у нас возникла ссора, он начал меня бить. Я побежала и стала стучаться к какой-то женщине. Не вызывала полицию, полиция приехала сама. И там нет такого, что можно отозвать дело. Все, есть свидетели. Нет хода назад. Очень важно, когда ты чувствуешь, что это не просто твой личный конфликт, что это выносится на уровень государства", – рассказала Собчак.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
01.12.2018, 10:29
03.12.2018, 11:54
05.12.2018, 17:49
04.12.2018, 19:40
29.11.2018, 19:10
Аналитика
Сегодня 10:26
Обществоведение
В Петрозаводске несколько десятков человек выселяют на улицу.
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
29.11.2018 13:34
Чтиво
Сегодня 13:24
Личное мнение
Историк и общественник Андрей Бутвило о том, почему россияне к любым деяниям власти относятся с пониманием и сочувствием.
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
30.11.2018 12:29
Медиа
05.12.2018 10:46
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии