В Карелии появится лютеранский монастырь, где будут жить братья и сестры

Лютеранская церковь Карелии планирует создать на территории неоготической кирхи в поселке Лумиваара монастырь.

Епископ лютеранской церкви Карелии Александр Кузнецов рассказал корреспонденту «Столицы на Онего» о планах организовать монастырь на территории кирхи в поселке Лумиваара.

В число храмов, восстановлением которых занимаются лютеране КарелииЮ входит неоготическая кирха в Лумиваара. Однако организовать приход в отдаленном поселке с населением в несколько десятков человек — практически невозможно. Поэтому в Карельской лютеранской церкви решили создать на этой территории монастырь. Сейчас, спустя два года, как передали в министерство юстиции все необходимые документы для регистрации монастыря, проект получил регистрацию.

«Я еще на этапе изучения. Еще не принял устав монастыря, не решил, как он будет действовать. У меня есть представление, что в монастыре будут не только жить братья, но там будут жить и сестры. Будет место для семейных пар. Уже одна семья переехала из Сибири в Лумиваара, купили там дом и начала готовиться к монастырской жизни», — поделился Александр Кузнецов.

О личной истории лютеранского епископа и о его планах по восстановлению лютеранских храмов на территории республики читайте в материале.