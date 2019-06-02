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Новости. Общество
19:40, 02 Июня 2019
фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Лоза пристыдил Алсу за отданный на благотворительность миллион дочери

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Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу Алсу после того, как ее дочь Микелла Абрамова отдала выигранный по результатам шоу "Голос. Дети" миллион рублей на благотворительность.

Певица Алсу, позволив своей дочери Микелле отдать выигранный на шоу "Голос. Дети" миллион рублей в Фонд имени Анжелы Вавиловой, жертвует на благотворительность чужими деньгами, заявил певец Юрий Лоза в беседе с "Вечерней Москвой".

"За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит", — отметил музыкант.

По его словам, после скандала на Первом канале с накруткой голосов в пользу Микеллы, Алсу следовало бы пожертвовать собственные средства.

"Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается", — заметил Лоза.

Напомним, что Микелла одержала победу в финале шоу "Голос. Дети". В результате зрительского голосования она набрала свыше 55 процентов голосов. Однако после волны негодования зрителей в Сети была начата проверка, выявившая накрутку голосов в пользу юной певицы. По итогам повторного финала победителями были признаны все финалисты музыкального конкурса.

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