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Лукашенко наделит Совбез полномочиями президента в экстренной ситуации

Новости. Политика
16:12, 24 Апреля 2021
фото: © Николай Петров/БелТА/ТАСС
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Премьер Белоруссии будет руководить Совбезом в экстренной ситуации в случае отсутствия президента, заявил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет», — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область. Он пояснил, что именно поэтому в ближайшие дни подпишет декрет о том, как будет выстроена власть в Белоруссии. «Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — добавил президент, отметив, что нужно будет мгновенно вводить чрезвычайное положение, «вплоть до военного», в том случае, если «кто-то на границе шевельнется». Глава государства отметил: «И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг».

Лукашенко отметил, что «должен предусмотреть все». «У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности», — сказал он. «Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер, — пояснил белорусский лидер. — Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления». Он отметил, что гражданские и военные в Совбезе решат, когда будут назначены президентские выборы, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать «и так далее».

Глава государства рассказал, что он принял решение о необходимости подобного декрета, «когда это все разворачивалось». «А не то что я хочу кому-то что-то сдать или предать, — отметил президент Белоруссии. — Ребята, никогда этого не будет». Он добавил, что «готов на все» ради сохранения страны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-24 16:35:41
Многовекторным больше не хочется быть? :)
театральный критик
2021-04-24 16:22:18
Местечковые змогары в количестве четырех штук выпрутся на мост плакатиками трясти и фоточки в интернетиках выкладывать. Местечковая либероидная ячейка.
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