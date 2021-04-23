Лукашенко наделит Совбез полномочиями президента в экстренной ситуации

Премьер Белоруссии будет руководить Совбезом в экстренной ситуации в случае отсутствия президента, заявил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет», — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область. Он пояснил, что именно поэтому в ближайшие дни подпишет декрет о том, как будет выстроена власть в Белоруссии. «Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — добавил президент, отметив, что нужно будет мгновенно вводить чрезвычайное положение, «вплоть до военного», в том случае, если «кто-то на границе шевельнется». Глава государства отметил: «И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг».

Лукашенко отметил, что «должен предусмотреть все». «У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности», — сказал он. «Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер, — пояснил белорусский лидер. — Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления». Он отметил, что гражданские и военные в Совбезе решат, когда будут назначены президентские выборы, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать «и так далее».

Глава государства рассказал, что он принял решение о необходимости подобного декрета, «когда это все разворачивалось». «А не то что я хочу кому-то что-то сдать или предать, — отметил президент Белоруссии. — Ребята, никогда этого не будет». Он добавил, что «готов на все» ради сохранения страны.