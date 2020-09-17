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Лысый кот с дырами вместо глаз стал звездой Instagram (ФОТО 18+)

Новости. Общество
23:30, 17 Сентября 2020
фото: © instagram.com/jazzy.purrs
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Безглазый сфинкс по кличке Джаспер обзавелся аккаунтом в Instagram и стал интернет-сенсацией.

Хозяйка забрала кота из приюта, когда тому было два года. Вскоре питомец заболел ринотрахеитом (кошачьим герпесом) и начал страдать от слезливости глаз. В ноябре 2013 года обострение болезни привело к язве роговицы правого глаза, который пришлось удалить. Через несколько лет та же учесть постигла его левый глаз, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

В апреле прошлого года сфинкс, оставшийся с двумя дырами вместо глаз, перенес инсульт.



"Он неплохо справляется, – рассказывает хозяйка о том, как Джаспер живет без глаз. – В первый день после ветклиники он карабкался по дивану, залезал мне на плечи и другие поверхности, чтобы изучить пространство. Было любопытно за ним наблюдать".

Вопреки опасениям окружающих, у Джаспера достойный уровень жизни. Чтобы ему не было одиноко, женщина взяла из приюта еще двух котов, один из которых тоже слепой. По ее словам, питомцы быстро сдружились. 

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