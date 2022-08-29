Максим Решетников: в Карелии выросла динамика инвестиций

В республике оперативно начали перестраиваться с европейских рынков на восточные.

Не только не закрыли ни одного предприятия, но и сохранили ключевые инвестиционные проекты, стали наращивать объемы производств для новых партнеров. Развиваются ключевые сектора экономики — и для региона, и для страны. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

«Карелия старается быть конкурентной — в рамках развития инфраструктуры через реструктуризацию долга перед федеральным центром — уже одобрено 13 проектов. Будет построено транспортных, энергетических, коммунальных объектов почти на 4 млрд рублей. Это позволит привлечь 60 млрд внебюджетных инвестиций, создать 1500 рабочих мест», — отметил министр.

С учетом специфики региона помимо традиционных механизмов господдержки стимулирование роста экономики идет и за счет префрежима Арктической зоны, индивидуальной программы развития, Федеральной целевой программы, действие которой продлено по поручению Президента России.

- Развитие экономики Карелии — наша основная задача, и реализация этих документов позволяет получить республике дополнительные ресурсы, дает новые возможности. Карелия также активно использует те инструменты поддержки экономики, которые созданы на федеральном уровне, — отметил Глава республики Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поблагодарил Министра за помощь в реализации важных для республики программ, которые направлены на решение конкретных задач социально-экономического развития.

Максим Решетников подчеркнул, что в целом по региону динамика хорошая, высокую оценку дал и Президент. В то же время, есть задачи, которые еще предстоит решить. В первую очередь они связаны с обеспечением стабильности на рынке труда, поддержкой импортеров и экспортеров, импортозамещением.