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Малоэтажный жилой дом «Аристократ» построят в самом центре Петрозаводска
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Сегодня 14:09

Малоэтажный жилой дом «Аристократ» построят в самом центре Петрозаводска

Новости. Общество
14:09, 29 Июня 2023
фото: © Баренц Групп

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На пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена появится новый жилой комплекс с благоустроенной территорией.

В самом центре Петрозаводска, на горке между проспектом Ленина и улицей Герцена, где еще недавно были пустырь и стихийная парковка автомобилей, началась подготовка к строительству жилого дома. В настоящее время здесь ведется реконструкция теплотрассы, предваряющая начало строительства, намеченное на середину июля.

Как стало известно, на этом участке появится малоэтажный жилой комплекс «Аристократ» с собственным подземным паркингом. Его возведением занимается известная строительная компания «Баренц Групп», которая уже объявила старт продаж квартир в новом ЖК.

Сейчас, на стадии котлована, квартиру в жилом доме «Аристократ» на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена можно забронировать по минимальной цене.

Главное преимущество ЖК «Аристократ» - его расположение.

Жилой дом строится в самом сердце Петрозаводска, в районе главного проспекта карельской столицы и центральной площади. Рядом находятся старейшая гостиница Петрозаводска, важные административные здания, школы, детские сады, поликлиника, крупнейший торговый центр и разнообразные магазины, а также любимые многими кафе и рестораны.

Сюда стекаются все дороги и маршруты общественного транспорта. При этом до железнодорожного вокзала или набережной – в любую сторону по проспекту Ленина легко дойти пешком, потому что «Аристократ» - в самом его центре. Рядом находятся три парка - «Ямка», Левашовский бульвар и 50-летия Пионерской организации. Для любителей спорта и активного образа жизни доступны расположенные неподалеку стадионы «Спартак» и «Юность», спорткомплекс «Луми», а также дорожки ближайших парков и скверов.

В ЖК «Аристократ» будет собственная подземная парковка. Проект также предполагает современное благоустройство территории вокруг дома – вместо вчерашней захламленной зоны здесь будет чистый и безопасный двор с игровой площадкой для детей.

За более подробной информацией о проекте, раннем бронировании квартир в новом доме и их стоимости на начальной стадии строительства можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042. 
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