"Мама Карелия" за год в 7 раз увеличила продажи своей продукции

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Компания "Мама Карелия", выпускающее чай, сладости и варенье из карельских ягод и трав, в 2017 году в 7 раз увеличила отгрузку продукции и планирует расширение ассортимента в 2018 году.
Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства по итогам визита на предприятие главы ведомства Владимира Лабинова.
Директор компании Григорий Щеголев рассказал министру, что объем отчислений компании в бюджет и внебюджетные фонды превысил 1 млн. рублей, из них налоговые отчисления – 375,5 тыс. рублей, отчисления во внебюджетные фонды – 648,5 тыс. рублей.
Подробнее о деятельности компании "Мама Карелия", а также о дальнейшем развитии производства сладостей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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