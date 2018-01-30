"Мама Карелия" за год в 7 раз увеличила продажи своей продукции

Компания "Мама Карелия", выпускающее чай, сладости и варенье из карельских ягод и трав, в 2017 году в 7 раз увеличила отгрузку продукции и планирует расширение ассортимента в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства по итогам визита на предприятие главы ведомства Владимира Лабинова.

Директор компании Григорий Щеголев рассказал министру, что объем отчислений компании в бюджет и внебюджетные фонды превысил 1 млн. рублей, из них налоговые отчисления – 375,5 тыс. рублей, отчисления во внебюджетные фонды – 648,5 тыс. рублей.

Подробнее о деятельности компании "Мама Карелия", а также о дальнейшем развитии производства сладостей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".