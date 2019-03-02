Масштабные соревнования по зимнему парусному спорту пройдут в Карелии

В марте в Петрозаводске в крупнейших соревнования по зимним видам парусного спорта примут участие более 150 спортсменов.

С 5 по 9 марта в Петрозаводске впервые пройдут соревнования Открытого Чемпионата и Первенства России по сноукайтингу и Открытого Чемпионата и Первенства России по зимнему виндсёрфингу. В эти же даты состоится ежегодный Кубок Карелии по сноукайтингу. 5 марта на старт в столице республике также выйдут участники единственного в России марафона по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции – "Транс-Онего 2019". Об этом сообщает портал органов власти.

По информации Карельской республиканской федерации парусного спорта, для участия в соревнованиях по сноукайтингу и виндсёрфингу зарегистрировалось более 100 спортсменов из разных городов России от Мурманска до Новосибирска. В кайт-марафоне "Транс-Онего" примут участие 35 команд из России, Чехии, Румынии, Франции и Финляндии.

В этом году впервые в соревнованиях по сноукайтингу будут принимать участие дети.

Кроме того, в этот раз дистанция ежегодного кайт-марафона "Транс-Онего" увеличена до 500 километров. Спортсменам предстоит пересечь Онежское озеро с запада на восток по закольцованному маршруту, проходящему через остров Кижи и Кондопогу.

Первыми на старт 5 марта в 10.00 на набережной Онежского озера выйдут участники "Транс-Онего", следом за ними на коротких дистанциях в Петрозаводской губе Онежского озера борьбу начнут гонщики в других дисциплинах.