Массовые проверки автопарковок в Карелии помогли найти машины с криминальной историей

Сотрудники полиции Карелии в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль», которое проходило с 11 по 15 октября, провели массовые проверки мест хранения автотранспорта и нашли там угнанные машины.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские проверили 539 мест хранения автотранспорта по всей республики, в том числе 88 автостоянок, 265 гаражно-строительных кооперативов и отдельно стоящих гаражей, 22 строительных организаций, 117 авторемонтных мастерских и станций техобслуживания, 50 автомагазинов и авторынков.

В результате, было раскрыто три угона автотранспорта в Петрозаводске и еще по одному — в Муезерском районе, Сегеже и Костомукше.

Кроме того, выявлено 7 фактов изменений маркировки агрегатов транспортных средств — по каждому из них проводится проверка, назначены исследования.