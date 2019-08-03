Медики санавиации транспортировали двух пациентов с тяжелыми заболеваниям в Карелии

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.

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