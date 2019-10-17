Медведев предложил информировать граждан о льготах

В России должна появиться система информирования граждан о положенных им льготах, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Соответствующий проект рассматривают члены кабмина. Сейчас для получения социальной поддержки нужно написать и подать соответствующее заявление, сообщает издание "РИА Новости".

Как отметил Медведев, сегодня более 40 млн россиян получают различные льготы.



"Но их могло бы быть больше, если бы люди просто знали, что им положено – какие льготы и выплаты. Уж коль скоро они установлены, конечно, информирование должно быть", – пояснил премьер.



Он также привел несколько примеров, когда граждане не знают, что им положено от государства или региона в различных ситуациях.



"Например, молодые семьи, где один из родителей моложе 30 лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребенка. А семейные пары, которые отмечают золотые и более "высокого достоинства" свадьбы, то есть 50, 55, 60 лет брака, просто не знают, что в некоторых регионах можно получить к своему торжеству выплату от государства. Но это региональная выплата", – пояснил премьер.

Медведев напомнил, что уже рекомендовал властям в субъектах сообщать жителям о различных мерах социальной поддержки через интернет или по телефону.



"Очевидно, что это все такие несистемные решения; нужна именно система информирования, причем персонифицированная, то есть о тех мерах, которые подходят каждому конкретному человеку именно в его случае", – отметил премьер.



Он подчеркнул, что необходимо перейти на проактивный, предварительный формат взаимодействия людей с государством. Для этого будет создан единый контакт-центр, также доработают государственную систему социального обеспечения.



"Кроме того, есть предложение работать над специальными сервисами, или, как их принято называть, суперсервисами, –новым видом услуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации, при минимальном участии. Большинство документов должны готовиться автоматически, например при рождении ребенка специальный сервис будет информировать родителей о положенных льготах", – уточнил Медведев.



Премьер сообщил, что в социальной сфере планируется 12 сервисов, "которые будут помогать по самым важным направлениям, таким как забота о здоровье, получение образования, работы, выход на пенсию, семейные дела и другие".