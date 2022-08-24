Медведица напугала кулика-перевозчика в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

В Костомукшком заповедники в камеру-ловушку попала медведица с медвежонком.
В паблике заповедника «Костомукшский» опубликовано видео, как медведица прогуливается с медвежонком по лесу и ест ягоды.
Авторы видео предлагают обратить внимание на птичью трель на фоне.
«Чем ближе медведица, тем тревожнее становится голос птички. Каждый оберегает своё потомство как умеет», - написали авторы поста и уточнили, что это так волнуется кулик-перевозчик.
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