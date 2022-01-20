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Мэр Петрозаводска раскритиковал сторонников лозунга «Канальи, руки прочь от «Кургана!»

Новости. Общество
16:37, 21 Января 2022

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский раскритиковал некоторых противников строительства Кластера зимних видов спорта на «Кургане», участвовавших в заседании рабочей группы, где обсуждался проект.

Своим мнением он поделился на личной странице Вконтакте.

«Скажу откровенно, на первой рабочей встрече не все общественники оказались готовы к содержательному разговору.  Только блок вопросов, посвященный экологии, был озвучен по существу — мне бы в первую очередь хотелось отметить содержательные выступления общественниц Дарья Каликиной и Анастасии Неровной.  В остальных случаях я видел попытки разговаривать лозунгами. Когда я слышу аргументы: «Руки прочь от Кургана, канальи», — я понимаю, что нормального разговора не получится», — написал Любарский.

По его словам, на заседание рабочей группы он пришел, «в первую очередь как горожанин, а не как глава города».

«Мне было важно услышать мнение людей и понять, что их тревожит. Я увидел встречу единомышленников, которые собрались, потому что любят этот замечательный уголок природы и хотят понять, как сохранить его уникальную природу и дух для себя и будущих поколений.  Мы все любим свой город и хотим для него блага. На мой взгляд, мы должны спорить о том, в чем это благо состоит, а не в том, кто больший патриот. Только так наши встречи будут предметными, а разговоры вестись по существу», — добавил глава города.

О чем договорились участники заседания рабочей группы читайте здесь.

 

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Комментарии

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David.
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Конечно не получится потому, что у нас цели и задачи разные!
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