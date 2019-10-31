Мэрия Петрозаводска предупредила об отключении светофора на перекрестке

Светофоры на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Луначарского отключат, сообщили в администрации Петрозаводска.

В четверг, 31 октября, в связи с подключением и настройкой дополнительных секций светофора на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Луначарского могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. Ориентировочно с 10.00 до 17.00 объект будет отключен. К этому времени специалисты планируют завершить работы. Новые режимы разделят транспортный и пешеходный потоки.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также планировать пути объезда.