МФЦ Карелии будет принимать посетителей в порядке «живой» очереди

Во всех отделах МФЦ республики возобновляется прием граждан в порядке «живой» очереди.

С понедельника, 14 февраля, жители Карелии смогут попасть в многофункциональные центры в порядке «живой» очереди. При этом сохраняется возможность предварительной записи, сообщается на сайте регионального правительства.

Получить информацию о режиме работы многофункциональных центров Карелии и предварительно записаться в МФЦ республики можно:

• через сайт www.mfc-karelia.ru

• через мобильное приложение «Мои Документы.Онлайн»,

• по телефону 33-30-50,

• по телефонам отделов МФЦ,

• непосредственно при личном обращении в отделы МФЦ.

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обслуживание заявителя в МФЦ РК осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты (маски).