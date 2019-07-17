Минтруд сообщил о снижении числа безработных в Карелии

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Численность официально безработных россиян, в том числе в Карелии, снизилась на 1% - до 732,06 тысячи человек.
"Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1% и составила 732,06 тысячи человек", - цитирует ведомство РИА Новости.
Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 76 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, республиках Северная Осетия – Алания, Тыва, Карелия, Коми, Камчатском крае.
Рост численности безработных наблюдался в республиках Адыгея, Ингушетия, Астраханской, Курганской, Московской, Омской областях, Пермском крае. Не изменилась численность безработных в Севастополе и Тюменской области.
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