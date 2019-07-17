Минтруд сообщил о снижении числа безработных в Карелии

фото: Миинтруд сообщил о снижении на 1% числа безработных россиян 14:04 133 Посетитель на ярмарке вакансий © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Посетитель на ярмарке вакансий . Архивное фото МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Численность о

Численность официально безработных россиян, в том числе в Карелии, снизилась на 1% - до 732,06 тысячи человек.

"Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1% и составила 732,06 тысячи человек", - цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 76 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, республиках Северная Осетия – Алания, Тыва, Карелия, Коми, Камчатском крае.

Рост численности безработных наблюдался в республиках Адыгея, Ингушетия, Астраханской, Курганской, Московской, Омской областях, Пермском крае. Не изменилась численность безработных в Севастополе и Тюменской области.