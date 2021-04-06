Минэк Карелии заявил о росте экономических показателей региона, несмотря на пандемию коронавируса

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев рассказал о ключевых показателях социально-экономического развития Республики Карелия по итогам 2020 года.

Минэк республики в период распространения коронавируса в 2020 году добился роста в ряде экономических показателей по сравнению с периодом до пандемии. Об этом заявил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев седьмого апреля на пресс-конференции в Петрозаводске.

В частности, Ермолаев пояснил, что в 2020 году позитивные показатели были достигнуты по обороту организаций. По словам министра, выросло также и промышленное производство, превысив по индексу средний российский показатель.

"Проводилась работа правительством Республики Карелия по поддержанию инвестиционной активности, по оказанию мер поддержки субъектам МСП, нашим инвестиционным проектам, которые реализуются в Республике Карелия. И нам все-таки удалось достигнуть определенных позитивных результатов, некоторые из которых значительно превысили показатели даже доковидного 2019 года. Так, например, оборот организаций по 2020 году вырос на 7 процентов к 2019 году. И это в действующих ценах составило порядка 38 млрд рублей плюсом. Индекс промышленного производства – тоже очень важный показатель для нашего в том числе региона. Он составил 102,2 процента. Тогда как по России индекс составил около 97,5 процентов в среднем. Мы, конечно, здесь превысили показатели 2019 года по объему промышленного производства. Это тоже очень важное достижение", - заявил Олег Ермолаев.

По информации карельского Минэка, в минувшем году инвестиции в основной капитал выросли в сопоставимых ценах на 9% в сравнении с 2019 годом и составили 57 млрд рублей.

Оборот розничной торговли составил 136,1 млрд рублей и увеличился на 0,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Среднемесячная номинальная зарплата карельского работника в 2020 году была на уровне 46330 рублей.

Количество высокопроизводительных рабочих мест в прошлом году выросло на 8,9 тыс. единиц или на 9,8% к 2019 году и составило 99 тыс. единиц (в 2019 г. – 90,1 тыс. единиц), сообщается в материалах Минэка.

"На основании позитивной динамики по ряду экономических показателей, а также поступлению налоговых платежей были скорректированы основные параметры прогноза на 2021 год. За счет этого ожидается поступление дополнительных 2,5 млрд рублей доходов в бюджет Республики Карелия. В связи с этим будет скорректирован региональный бюджет Республики Карелия", - заключил Ермолаев.