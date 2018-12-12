Минфин: Бюджетники получат декабрьскую зарплату до Нового года

Новости по теме
Загрузка...
Министерство финансов Карелии заверило, что в республиканском и муниципальных бюджетах имеются средства для выплаты декабрьской зарплаты работникам бюджетных организаций до Нового года.
"В бюджете Республики Карелия на 2018 год предусмотрены ассигнования на выплату заработной платы работникам государственных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, на январь-декабрь текущего года в полном объеме", – пояснили в Минфине.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
Аналитика
Сегодня 09:14
Обществоведение
Ветеран труда, малолетний узник лагерей Великой Отечественной войны 78-летняя Анна Ефимовна заявила, что ее избил военный, а родной брат злоумышленника – полицейский – его покрывает.
10.12.2018 15:35
07.12.2018 12:37
06.12.2018 10:26
04.12.2018 10:51
Чтиво
07.12.2018 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии