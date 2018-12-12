Минфин: Бюджетники получат декабрьскую зарплату до Нового года

Министерство финансов Карелии заверило, что в республиканском и муниципальных бюджетах имеются средства для выплаты декабрьской зарплаты работникам бюджетных организаций до Нового года.

"В бюджете Республики Карелия на 2018 год предусмотрены ассигнования на выплату заработной платы работникам государственных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, на январь-декабрь текущего года в полном объеме", – пояснили в Минфине.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".