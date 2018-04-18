Минфин Карелии заявил о росте поступлений доходов в бюджет Карелии

В I квартале в консолидированный бюджет поступило на 14,5% больше налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин Карелии.

"По итогам квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики и местные бюджеты составило 6,9 млрд рублей с ростом на 14,5% к уровню аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается рост поступлений налога на имущество физических лиц – на 40%; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – на 13% , а также поступления государственной пошлины и штрафов – на 18,6% и 14,5% соответственно.

В целом рост поступлений в консолидированный бюджет Республики Карелия обеспечен за счет роста на 10,6% налоговых доходов и на 51,1% неналоговых доходов.