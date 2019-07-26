Минфин назвал районы Карелии, где ухудшилось качество управления финансами

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Качество управления финансами за 3 года резко ухудшилось в ряде муниципалитетов Карелии – некоторые из них превратились из лидеров в аутсайдеров.
Это следует из рейтинга муниципальных образований республики по качеству управления финансами, составленного министерство финансов Карелии. Наиболее резкое падение произошло у Питкярантского района – если в 2016 году он занимал 1 место, то по итогам 2018 года опустился на предпоследнюю 17 строчку рейтинга, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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