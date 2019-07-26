Подписаться
Новости. Экономика
11:21, 26 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Минфин назвал районы Карелии, где ухудшилось качество управления финансами

Загрузка...

Качество управления финансами за 3 года резко ухудшилось в ряде муниципалитетов Карелии – некоторые из них превратились из лидеров в аутсайдеров.

Это следует из рейтинга муниципальных образований республики по качеству управления финансами, составленного министерство финансов Карелии. Наиболее резкое падение произошло у Питкярантского района – если в 2016 году он занимал 1 место, то по итогам 2018 года опустился на предпоследнюю 17 строчку рейтинга, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
22.07.2019, 21:05
Названы продукты, старящие организм
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек

Аналитика

25.07.2019 09:56
Политкухня
Когда регионами руководят менеджеры 4
К чему приводит "менеджеризация" губернаторов – взгляд политолога Олега Реута.
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Сын судьи оказался за решеткой 2
22.07.2019 15:48
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»