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Минфин объявил о росте в 1,5 раза доходов бюджета Карелии без помощи Москвы по итогам 2021 года

Новости. Экономика
14:41, 18 Января 2022
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Вести Карелии

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Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии, без учета финансовой помощи из федеральной казны, в 2021 году достигли 39,9 млрд рублей, что на 47,2% больше по сравнению с 2020 годом.

Это следует из предварительных итогов исполнения республиканского бюджета, подведенных министерство финансов Карелии.

Поступления по налогу на прибыль организаций возросли в 2,6 раза, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 44,4%, по акцизам на нефтепродукты — на 44,7%, налогу на имущество организаций — на 17,5%, налогу на доходы физических лиц — на 7,6%.

Объем неналоговых доходов увеличился на 22,3%.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2021 году превысили 33 млрд рублей.

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Комментарии

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Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-18 15:36:00
ахха-хах.... оборжаться! А где бабки-то? С.....и все? Или в Вашингтон гум помощью отправили????


кир
2022-01-18 15:25:55
Без Москвы никак, - сказал кот. :)
Гость
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