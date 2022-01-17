Минфин объявил о росте в 1,5 раза доходов бюджета Карелии без помощи Москвы по итогам 2021 года

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии, без учета финансовой помощи из федеральной казны, в 2021 году достигли 39,9 млрд рублей, что на 47,2% больше по сравнению с 2020 годом.

Это следует из предварительных итогов исполнения республиканского бюджета, подведенных министерство финансов Карелии.

Поступления по налогу на прибыль организаций возросли в 2,6 раза, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 44,4%, по акцизам на нефтепродукты — на 44,7%, налогу на имущество организаций — на 17,5%, налогу на доходы физических лиц — на 7,6%.

Объем неналоговых доходов увеличился на 22,3%.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2021 году превысили 33 млрд рублей.