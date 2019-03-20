Минфин: Около 30 жителей Карелии захотели получить награду за своевременную уплату налогов

Министерство финансов Карелии завершило прием заявлений на участие в акции среди добросовестных налогоплательщиков – тем, у кого нет долгов, предлагают бесплатно пройти медицинское обследование.

Поступило 29 заявлений от жителей республики, которые захотели пройти такое обследование.

Теперь Минфин и УФНС оценят соблюдение установленных требований каждым из участников.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".