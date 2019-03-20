09:54, 20 Марта 2019
Минфин: Около 30 жителей Карелии захотели получить награду за своевременную уплату налогов
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Министерство финансов Карелии завершило прием заявлений на участие в акции среди добросовестных налогоплательщиков – тем, у кого нет долгов, предлагают бесплатно пройти медицинское обследование.
Поступило 29 заявлений от жителей республики, которые захотели пройти такое обследование.
Теперь Минфин и УФНС оценят соблюдение установленных требований каждым из участников.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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