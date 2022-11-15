Министр считает, что международная обстановка не помешает реконструкции МАПП «Вяртсиля» в Карелии

Власти Карелии планируют продолжать модернизацию МАПП «Вяртсиля» на границе России и Финляндии, несмотря не резкое снижение потока автотранспорта.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

«Несмотря на то, что ситуация в мире и на границе изменилась, движение машин стало не таким интенсивным, мы обязаны привести автомобильные пункты пропуска к современному виду. Мы должны быть готовы к серьезному пассажиропотоку. На первом этапе нам нужно завершить проектирование, получить проектно-сметную документацию, отобрать надежного подрядчика, — сказал Ермолаев.

По его словам, на пункте пропуска «Вяртсиля» завершено асфальтирование территории, установлены новые «умные» светильники, установлены знаки навигации и новые цифровые камеры видеофиксации.

Реконструкция должна быть завершена к 2026 году.