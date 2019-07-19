Минтруд назвал размеры пособия по безработице

Минтруд подготовил проект постановления, в котором предлагается установить минимальный и максимальный размер пособия по безработице в следующем году.

"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной – 1,5 тысч рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) – 8 тысяч рублей", – сказано в постановлении.

Для лиц предпенсионного возраста пособие по безработице составит 11 280 рублей.

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