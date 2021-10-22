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Многоэтажная застройка планируется на месте сгоревшего комбината благоустройства в Петрозаводске

Новости. Общество
15:40, 22 Октября 2021
фото: кадр из видео © Сталкер *ЗАБРОШЕННАЯ КАРЕЛИЯ*

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Территорию в районе Лососсинского шоссе в Петрозаводске планируется передать под многоэтажную жилую застройку.

Это следует из результатов публичных слушаний, на которых обсуждались изменения в Генеральном плане города.

Компания «Строй-Инвест» обратилась с предложением установить зону многоэтажной многоквартирной жилой застройки в квартале, ограниченном улицей Высотная, аллеей Зеленая тропа и Кинологическим переулком.

Этот участок, расположенный неподалеку от спортивного центра «Горка», ранее занимал городской комбинат благоустройства. После пожара, который произошел там несколько лет назад, комбинат переехал в другой район города, а участок продали на аукционе.

По сведениям администрации Петрозаводска, участок сейчас используется для размещения коммунально-складских объектов.

В результате публичный за жилую застройку этого района проголосовали 1035 человек, против — 98, воздержались — 818 участников.

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Комментарии

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Кир
2021-10-22 17:11:34
Для того и сожгли, гы.)))
Саныч
2021-10-22 16:32:01
И нафига это?
Os
2021-10-22 16:11:56
Там канатную дорогу надо строить или фуникулер чтобы в цивилизацию выбраться.
Бабенка
2021-10-22 16:11:10
Шыкарное место : с одной стороны паровозы гудят, с другой кастрюли на трассе шастают, а с третьей собаки в клетках лают. :)
David.
2021-10-22 15:59:15
Давно когтистые орочьи лапы к этому участку тянулись. Спецом комбинат похерили.
Гость
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