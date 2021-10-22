Многоэтажная застройка планируется на месте сгоревшего комбината благоустройства в Петрозаводске

Территорию в районе Лососсинского шоссе в Петрозаводске планируется передать под многоэтажную жилую застройку.

Это следует из результатов публичных слушаний, на которых обсуждались изменения в Генеральном плане города.

Компания «Строй-Инвест» обратилась с предложением установить зону многоэтажной многоквартирной жилой застройки в квартале, ограниченном улицей Высотная, аллеей Зеленая тропа и Кинологическим переулком.

Этот участок, расположенный неподалеку от спортивного центра «Горка», ранее занимал городской комбинат благоустройства. После пожара, который произошел там несколько лет назад, комбинат переехал в другой район города, а участок продали на аукционе.

По сведениям администрации Петрозаводска, участок сейчас используется для размещения коммунально-складских объектов.

В результате публичный за жилую застройку этого района проголосовали 1035 человек, против — 98, воздержались — 818 участников.