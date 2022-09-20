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Мобилизованные могут рассчитывать на льготы участников спецоперации

Новости. Общество
22:00, 21 Сентября 2022
фото: © Росгвардия

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Действующие льготы для участников специальной военной операции будут распространяться на тех, кто подпадет под объявленную президентом России частичную мобилизацию.

Все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю парламентскую сессию палаты регионов 21 сентября, пишут «Ведомости».

«В настоящее время уже принят целый ряд мер поддержки для участников спецоперации: это и медицинские, налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации», — заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, сообщила Матвиенко. Также недавно в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном социальном обслуживании участников специальной военной операции, нуждающихся в этом.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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