Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге

На Ладоге ловили щуку, а поймали ондатру.

Фото и видео Никита Блинов опубликовал в сообществе «Рыбалка в Петербурге (СПб), Ленобласти, Карелии» в соцсети «ВКонтакте», сообщил 47channel.ru.



Житель Санкт-Петербурга Никита Блинов отправился вместе с товарищем рыбачить к островам Зеленцы на юге Ладоги. Он поставил 20 жерлиц на ночь, надеясь поймать щуку.



Утром рыбаки вернулись, увидели, что ни один флажок не стоит. Мужчины заменили погибших живцов на живых, после чего отъехали, чтобы половить окуня, и заметили, что флажок на одной из самых дальних жерлиц поднят. Подъехав ближе, рассмотрели, что леска на катушке полностью размотана. Во время подматывания Никита почувствовал сопротивление, вытащил добычу и обнаружил вместо рыбы неожиданный мохнатый улов — ондатру, говорится в источнике.



Животное почти не пострадало. Крючок извлекли хирургическим зажимом: он застрял где-то в подшерстке. От рыбы ондатра отказалась, после чего некоторое время собиралась с силами, чтобы нырнуть обратно. Спустя полчаса уговоров и пробных попыток мохнатый улов вернулся в родную стихию.



«Крючок аккуратно достал. Зацепился грудью, но не глубоко, даже крови не было. Потом полчаса объяснял ему, как обратно занырнуть и проплыть по лунке 40 см вниз. В итоге все получилось», — приводит 47channel.ru слова рыбака, которые он написал в сети.