Молодые люди избили прохожего после словесной перепалки в центре Петрозаводска

Оперативники установили подозреваемых в тяжком преступлении, которое произошло в центре столицы Карелии.

По данным МВД Карелии, в одно из учреждений микрорайона Кукковка ночью постучался 24-летний молодой человек и попросил о помощи. С вахты ему вызвали бригаду медиков, а в больнице у пострадавшего диагностировали переломы ребер и пневмоторакс. Эти травмы были причинены ему на улице неизвестными. Сообщение о происшествии поступило в УМВД России по Петрозаводску. Установочных данных об обидчиках потерпевший не имел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемых. На крыльце одного из баров города на проспекте Ленина общались двое приятелей - 23 и 25 лет. Мимо проходил незнакомый им гражданин.

По версии следствия, далее произошел словесный конфликт и товарищи избили прохожего, затем скрылись. Пострадавшему оказали помощь случайно оказавшиеся рядом люди. Они вызвали автомобиль до дома, но по дороге тот понял, что не сможет обойтись без помощи врачей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые, один из которых ранее имел судимость, арестованы.