Мурманчанин погиб в страшном ДТП в Карелии

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Смертельное ДТП произошло 6 ноября на 314 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.
В 23.15 56-летний водитель автомобиля Nissan (житель Мурманска) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался в машине скорой помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее водитель загоревшегося КАМАЗа умер на месте ДТП в Кондопоге.
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