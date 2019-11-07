Мурманчанин погиб в страшном ДТП в Карелии

Смертельное ДТП произошло 6 ноября на 314 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.15 56-летний водитель автомобиля Nissan (житель Мурманска) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.



От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался в машине скорой помощи.





Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водитель загоревшегося КАМАЗа умер на месте ДТП в Кондопоге.