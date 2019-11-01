Появились подробности смертельного ДТП в Карелии, где погиб водитель КамАЗа

В четверг, 31 октября, в Кондопожском районе столкнулись два грузовика, один из которых загорелся, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, на Октябрьском шоссе в Кондопоге столкнулись два грузовых автомобилей КамАЗ и Volvo.

По уточненным данным, 38-летний водитель Volvo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП 58-летний водитель КамАЗа получил смертельные травмы, от которых скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Водитель Volvo с полученными травмами госпитализирован.

Ранее пенсионерка погибла за рулем иномарки, попав под грузовик на трассе в Карелии.