Пенсионерка погибла за рулем иномарки, попав под грузовик на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Прионежском районе Карелии, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в среду, 16 октября, в 14.47 в Прионежском районе Карелии, на 421 км автодороги "Кола", 66-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила преимущество в движении грузовому автомобилю, допустив с ним столкновение.

В результате происшествия водитель Renault - жительница Петрозаводска - погибла. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.