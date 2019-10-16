17:07, 16 Октября 2019
Пенсионерка погибла за рулем иномарки, попав под грузовик на трассе в Карелии
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Смертельное ДТП произошло в Прионежском районе Карелии, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, в среду, 16 октября, в 14.47 в Прионежском районе Карелии, на 421 км автодороги "Кола", 66-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила преимущество в движении грузовому автомобилю, допустив с ним столкновение.
В результате происшествия водитель Renault - жительница Петрозаводска - погибла. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.
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