Водитель загоревшегося КАМАЗа умер на месте ДТП в Карелии

В Кондопожском районе столкнулись два грузовика, один из которых загорелся.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31 октября около 16 часов на Октябрьском шоссе в Кондопоге произошло столкновение двух грузовых автомобилей КАМАЗ и ВОЛЬВО. КАМАЗ загорелся, его водитель погиб на месте ДТП.

Сведения о погибшем и обстоятельства происшествия уточняются.

По факту ДТП проводится проверка.