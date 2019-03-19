Мужчина по вызову рассказал о странных желаниях клиенток

Иногда мужчине приходится отказываться от некоторых предложений.

Житель Великобритании рассказал о своей работе в секс-услугах для женщин. По его словам, заняться проституцией он решил около 3 лет назад. Он объяснил свое решение тем, что "всегда любил женщин и авантюры".

По словам мужчины, такое занятие ему приносит от 342 до 856 тысяч рублей в месяц.

При этом, о его работе знает только один друг.

Мужчина также рассказал о самом странном желании клиентки. Так, по его словам, одна "крутая" бизнес-леди хотела, чтобы он приехал к ней в офис под видом персонального тренера. Мужчина по вызову признался, что женщине хотелось устроить что-то в духе "50 оттенков серого" в собственном офисе, пишет "ФедералПресс".

Однако, как рассказал молодой человек, иногда он отказывается от некоторых предложений. Так, как-то раз один парень захотел, чтобы британец занимался сексом с его женой, а клиент тем временем нюхал бы ботинки и ноги.

Также мужчина поделился, что отказывается от секса при включенном Skype для мужа клиентки и изготовления домашнего порно.