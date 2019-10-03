Полиция забрала помывшегося бесплатно в сауне петрозаводчанина

Мужчина хотел заплатить за услуги сувенирной банкнотой, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В среду, 2 октября, в 22.00 на пункт охраны поступил сигнал тревоги с сауны, расположенной в микрорайоне Кукковка. На объекте задержан 39-летний гость оздоровительного заведения.

Он пытался расплатиться за услуги "Билетом Банка приколов", но у него не вышло обмануть администратора.



Росгвардейцы передали мужчину полиции.