На станции переливания крови в Карелии заполнилось хранилище

Запасов донорской крови для обеспечения медицинских организаций, достаточно, сообщили в медорганизации.

В паблике Станции переливания крови в Карелии опубликовано обращение к донорам, которых просят не спешить с посещением службы крови, так как запасов достаточно.

Весь светофор горит зеленым, а это значит, что крови I, II, III и IV групп имеется в достаточном количестве и донорам с визитом можно повременить.

«Уважаемые доноры, напоминаем, что перед посещением службы крови следует позвонить и уточнить потребность вашей группы крови по телефонам: (8142)76-42-65 и 8-965-817-5880 с понедельника по пятницу с 12.00 -15.00ч. Приём доноров — с 8.00ч. до 12.00ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья», — сообщается в паблике Службы крови.

Также сотрудники медорганизации напомнили, что четверг — день приёма доноров — студентов, поэтому время ожидания процедуры донации, как и нахождения в медицинском учреждении в целом, может быть увеличено.

«Рабочих суббот в ближайшее время не запланировано, так как запасов донорской крови для обеспечения медицинских организаций, достаточно. Но ситуация может измениться, о чем мы сообщим дополнительно», — предупредили на Станции переливания крови.