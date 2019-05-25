На трассе в Карелии погиб 18-летний водитель

Смертельное ДТП произошло в Кондопожском районе – водитель почти не имел стажа, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 24 мая, в 16.50 на 515 км трассы "Кола" 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь в направлении Мурманска, при прохождении левого поворота не справился с управлением: допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на дерево.

В результате происшествия пострадал водитель и его 18-летний пассажир (жители Медвежьегорского района).



ДТП ПТЗ

Пострадавшие были доставлены в больницу. Травмы водителя оказались смертельными, молодой человек скончался в больнице.

Водительский стаж молодого водителя – менее двух недель.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.