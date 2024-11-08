На Валааме монахи собрали капусту

Завершился последний этап полевых работ.

На Валааме закончился последний этап полевых работ по сбору урожая — собирали капусту, сообщили в паблике Валаамского монастыря.



Капусты было не так много, но попотеть все же пришлось. Как во времена Исхода еврейского народа из Египта, поутру с неба посыпалась «манна небесная» — первый снег, который почти сразу таял, наверняка превращаясь в капустные качаны.



Мешки наполнены, капуста погружена в кузова тракторов и отвезена на склады. Ее вышло достаточно много, надеемся, хватит на всю зиму. Осталась приятная усталость от праведных трудов и братского общения

— поделились в сообществе монастыря.



Особая благодарность волонтерам — самоотверженным боголюбивым труженикам, без которых собрать урожай только своими силами было бы крайне затруднительно. Храни вас Господь!

— добавили в источнике.