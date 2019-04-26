На восстановление Успенской церкви в Кондопоге сумм от карельского бизнеса не поступило, упрекнул Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков упрекнул местных предпринимателей в том, что они не пожертвовали средств на восстановление уничтоженной подростком Успенской церкви в Кондопоге.

На своей странице в facebook известный в Карелии предприниматель Александр Лукьянов выложил пост, в котором описал убогое состояние набережной Петрозаводска.

"Уличные фонари просто давно умерли и закончили свою жизнь парой оборванных проводов на туристической набережной Онежского озера города Петрозаводска. Можно сколько угодно петь мантру про туризм и нахваливать себя через снятые на Федеральных каналах передачи. Но пока на главной набережной города в порту, где "водные врата" города П., это убожество наблюдаешь, и пока творится такой ужас и разруха, мы так и останемся в умах "Карелией туристической", - написал Лукьянов.

В комментариях к посту завязалась дискуссия между горожанами и бизнесменами, в которой принял участие и глава Карелии Артур Парфенчиков. В своем ответе Парфенчиков упрекнул предпринимателей, обсуждающих убогость набережной, в том, что для развития туризма в республике они не сделали ничего.

"Французские бизнесмены через сутки после пожара в Соборе Парижской Богоматери собрали на восстановление 1 млрд евро. На восстановление Успенской церкви в Кондопоге сумм от карельского бизнеса не поступило. А прошел уже год. Так что давайте, господа карельские бизнесмены, появляясь изредка на малой Родине между заграничными вояжами, чаще заглядывать в свою собственную душу, а не фонари за окном рассматривать", - высказал свое мнение Артур Парфенчиков.

В этом же ответе Парфенчиков привел доказательства плодотворной работы правительства, в результате которой и молочное стадо в Туксе увеличилось, и началось восстановление Германовского скита в Мурсуле, и строительство садика в Ляскеля… Вспомнил глава Карелии и про ретропоезд, который начал возить туристов до Рускеалы…

В дальнейшей интернет-беседе бизнесмены ответили главе, что деньги на церковь никто не перевел, потому что у всех разное отношение к церкви и "атеизм никто не отменял".

Напомним, пожар в Успенской церкви начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь. По подозрению в поджоге задержан 15-летний подросток.

С учетом найденных сохранившихся фрагментов церкви, в том числе XVI века, было принято решение восстанавливать памятник архитектуры.