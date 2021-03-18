Начальник отдела трудоустройства нашла работу в министерстве экономического развития Карелии

Бывшая чиновница республиканского управления труда и занятости заняла пост замминистра.

В министерстве экономического развития и промышленности Карелии произошла очередная кадровая перестановка. Новым заместителем министра назначена Наталья Савенкова, которая прежде возглавляла отдел трудоустройства в республиканском управлении труда и занятости. Она сменила на посту замминистра Викторию Игашеву.

Не исключено, что новому заместителю руководителя Минэкономпрома Карелии поручат курировать вопросы, связанные с развитием Арктической зоны. Но пока эту информацию "Столице на Онего" в министерстве не подтвердили.