Начальники всех управлений комитета ЖКХ в Петрозаводске написали заявления об уходе

Ранее стало известно о том, что Юлия Мизинкова покидает пост руководителя комитета ЖКХ петрозаводской мэрии.

Как «Столице на Онего» рассказал информированный источник, начальники всех управлений, входящих в комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии Петрозаводска, написали заявления об увольнении по собственному желанию.



Речь идет о руководителях:



- управления дорожного хозяйства и транспорта Ирине Козыриной;



- городского хозяйства Артуре Пеуше;



- жилищного хозяйства Ольге Морозовой;



- благоустройства и экологии Ксении Ивановой.



Напомним, ранее «Столица на Онего» узнала о том, что председатель комитета ЖКХ петрозаводской администрации Юлия Мизинкова также написала заявление об увольнении по собственному желанию.