Начальники всех управлений комитета ЖКХ в Петрозаводске написали заявления об уходе

Ранее стало известно о том, что Юлия Мизинкова покидает пост руководителя комитета ЖКХ петрозаводской мэрии.
Как «Столице на Онего» рассказал информированный источник, начальники всех управлений, входящих в комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии Петрозаводска, написали заявления об увольнении по собственному желанию.
Речь идет о руководителях:
- управления дорожного хозяйства и транспорта Ирине Козыриной;
- городского хозяйства Артуре Пеуше;
- жилищного хозяйства Ольге Морозовой;
- благоустройства и экологии Ксении Ивановой.
Напомним, ранее «Столица на Онего» узнала о том, что председатель комитета ЖКХ петрозаводской администрации Юлия Мизинкова также написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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