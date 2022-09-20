Начавшееся в Карелии объединение поселений планируется в еще одном районе республики

Беломорский район может стать вторым муниципальным образованием Карелии, где все поселения будут объединены в муниципальные округа.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» заместитель председателя Законодательного Собрания, член комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Илья Раковский.

По его словам, вопрос об объединении города Беломорска и всех поселений в единый муниципальный округ обсуждался с городской и районной администрациями.

«В принципе мы готовы начать объединительную процедуру. Предварительные обсуждения проходили и в Летнереческом и в Сосновецком и Сумпосадском поселениях. Мы еще раз проведем подробную дискуссию с местными депутатами, с местными администрациями и жителями», — сказал Раковский.

По его словам, первый в Карелии муниципальный округ появился в мае в Суорвском районе, и этот опыт показал эффективность такого объединения. Одним из главных результатов стала экономия средств бюджета.

«На чем экономия? Например, в Беломорском районе между Сосновцом и Летнереченским 16 километров, и в каждом поселке действует свой совет, свой устав, принимается свой бюджет. Нужно вести бухгалтерский учет по этому бюджету, аудировать его, проверять, осуществлять надзорные функции. Это абсолютно не рационально» — пояснил депутат.

По его словам, после объединения сельские администрации продолжат выполнять все свои функции.

«Не надо бояться, что администрация закроет двери и некуда будет пожаловаться на уборку мусора, очистку снега и так далее. Любую консультацию, любую справку человек сможет получить. Все функции, которые осуществляли поселковые администрации, будут сохранены на таком же уровне», — добавил вице-спикер парламента.

Напомним, в мае на заседании Законодательного собрания Республики Карелия депутаты в окончательном чтении утвердили проект закона об объединении всех поселений Суоярвского района республики в муниципальный округ. Выборы депутатов в Совет Суворовского муниципального округа состоялись в сентябре.