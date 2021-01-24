Накрывший Карелию циклон не пускает холода в центр России

Теплая погода сохранится в республике из-за циклона, который пришел из Белоруссии.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, во вторник и среду погода существенно не изменится. Холода в центр не пускает циклон, который идет из Беларуси в Карелию. Этот циклон содержит в себе много теплого воздуха.

В ближайшие дни в Карелии ожидается туман, мокрый снег. Температура воздуха по респблике составит -3, +2°С. Но со среды, 27 января, начнет все-таки подмораживать, ожидается сильная гололедица, сообщают синоптики карельского Гидрометцентра.