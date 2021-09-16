Налоговый вычет получат все, кто платит за посещение фитнес-залов и бассейнов

Правительство РФ определило перечень услуг, при оплате которых граждане, начиная с 2022 года, смогут получать налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«В списке — физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой», — говорится в сообщении.

Поясняется, что если человек, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы для получения налогового вычета.

Для получения такого вычета необходимо, чтобы организация, предоставляющая указанные услуги, была включена в специальный перечень. Критерии для внесения в него утверждены постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В частности, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности организации, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а также организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.