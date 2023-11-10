Нарушитель в Сегеже устроил погоню по тротуарам, ушел в проезд, но был пойман сотрудниками ГИБДД

Дорожные полицейские Сегежи молниеносно среагировали и настигли нарушителя.

Об инциденте во время несения службы полицейских Сегежи в День сотрудников правоохранительных органов России рассказали власти района.

«Настоящая погоня за нарушителем развернулась вечером на улице Ленина», — написали в официальном паблике Сегежского района.



Водитель авто грубо нарушил ПДД и почти спровоцировал столкновение. Но на его несчастье следом проезжали сотрудники ГИБДД, которые среагировали молниеносно, сообщили в сети.

Водитель-нарушитель решил уйти от ответственности: лавируя по тротуарам и пешеходной дорожке, «ушёл» в проезд. Полицейские буквально в доли секунды настигли хулигана.



«Вот это работа! Мы под надёжной защитой, друзья!» — с уважением и гордостью отметили в паблике.



