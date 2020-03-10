Наталья Антонова: "Статус языка приподнял бы дух карелов"

Делегат IX съезда карелов Республики Карелия рассказала, зачем карельскому языку необходим статус государственного.

Накануне очередного съезда карелов, который пройдет 14-15 марта в Олонце, "Столица на Онего" взяла интервью у одного из его делегатов – члена президиума Совета уполномоченных VIII съезда карелов Республики Карелия Натальи Антоновой. Мы попросили ее ответить на вопрос, зачем карельскому языку нужен государственный статус – это требование звучит на каждом съезде представителей титульного народа региона.

"Уверена, статус языка приподнял бы дух карелов, их настроение, – ответила Наталья Антонова. – Ну, действительно, мы – ведь республика. Это серьезный статус, иначе мы могли бы быть, например, просто областью. И наша республика является единственной в составе республик России без статуса своего регионального, местного языка. Ну уж дали бы этот статус, раз столько лет карелы его просят, да и ладно. В конце концов, как дань уважения такому миролюбивому народу! Это возможно сделать, если б было желание у руководства. Статус – это имидж языка, это отношение к вопросу. В тех республиках, где он есть, далеко не все население владеет региональным языком, но со статусом язык более глубоко, например, может внедряться в школы. Молодежи нужно понимать, что карельский язык признан, и статус здесь отнюдь важен. Иначе они не видят резонов в его изучении и использовании. Я все-таки уверена, что глава Карелии на этом съезде обратит внимание на этот вопрос. Он внимательный. Придание карельскому языку статуса государственного или другого какого-либо официального статуса вовсе не значит внедрения повальных требований владеть им. Повторю, что это большей частью признание и гарантии его функционирования в Карелии".

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