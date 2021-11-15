Назначен новый гендиректор ведущего государственного c/х предприятия Карелии

Новым генеральным директором государственного предприятия ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» назначен Юрий Бурцев, занимавший до этого пост заместителя руководителя совхоза.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

«Всю свою жизнь Юрий Борисович посвятил сельскому хозяйству, осуществляя трудовую деятельность на предприятиях агропромышленного комплекса», — говорится в сообщении.

До прихода в «Ильинский» Бурцев возглавлял частную молочную ферму «Искра», которую Минсельхоз хочет выкупить и объединить с государственным совхозом.

Как сообщалось ранее, прежний директор «Ильинского» Антонина Жеребцова, уволилась с 1 декабря по собственному желанию.

В министерстве отметили, что ее опыт и накопленные знания «безусловно будут востребованы и в дальнейшем на благо развития сельского хозяйства Республики Карелия». Глава Минсельхоза Владимир Лабинов предложил снять документальный фильм о трудовой деятельности Жеребцовой.