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12.11.2021 14:42

Назначен новый гендиректор ведущего государственного c/х предприятия Карелии

Новости. Экономика
12:08, 02 Декабря 2021
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства РК

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Новым генеральным директором государственного предприятия ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» назначен Юрий Бурцев, занимавший до этого пост заместителя руководителя совхоза.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

«Всю свою жизнь Юрий Борисович посвятил сельскому хозяйству, осуществляя трудовую деятельность на предприятиях агропромышленного комплекса», — говорится в сообщении.

До прихода в «Ильинский» Бурцев возглавлял частную молочную ферму «Искра», которую Минсельхоз хочет выкупить и объединить с государственным совхозом.

Как сообщалось ранее, прежний директор «Ильинского» Антонина Жеребцова, уволилась с 1 декабря по собственному желанию.

В министерстве отметили, что ее опыт и накопленные знания «безусловно будут востребованы и в дальнейшем на благо развития сельского хозяйства Республики Карелия».  Глава Минсельхоза Владимир Лабинов предложил снять документальный фильм о трудовой деятельности Жеребцовой.

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Комментарии

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Hовый
2021-12-02 13:20:34
вася беглый хотел всегда получать халявное молоко. А вот фигвам. Теперь придется коров в янишполе кормить, доить и лелеять.
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-02 12:51:33
Галя и Вася опять против? баба Эмми уже написала в госдеп?
Hовый
2021-12-02 12:18:54
Шах и мат гале с васей. Фрау эмми нервно заламывает руки.
Аркадий бро
2021-12-02 12:18:29
Всё же "ушли" или как?
Гость
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